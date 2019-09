La giunta sansalvese attiva le procedure per avere uno sportello bancomat alla marina

Uno sportello bancomat a San Salvo marina, in piazza Arafat. È l'obiettivo per l'estate in arrivo della giunta municipale che ha dato mandato al servizio Turismo di attivare le procedure amministrative per la sua installazione; il servizio si aggiungerebbe così al già presente sportello Postamat di via Magellano.

“L’area individuata – dice il sindaco Tiziana Magnacca – è piazza Arafat dove insiste la fermata degli autobus. Una zona di gran passaggio, molto frequentata e facilmente raggiungibile nelle adiacenze delle due casette di legno”.

“Sono anni che manca un servizio gestito da un istituto bancario. Ora colmeremo questa lacuna offrendo maggiori opportunità ai villeggianti e ai residenti che nel periodo estivo affollano la nostra località turistica” aggiunge l’assessore al Turismo Tonino Marcello.