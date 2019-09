L’All Games San Salvo batte il Minerva nel playout e resta in serie C1

L'All Games San Salvo batte 6-4 il Minerva e conquista la permanenza in serie C1. Nella sfida del Pala Santa Filomena, a quasi due mesi dall'ultima giornata di campionato, i biancazzurri riescono a centrare un obiettivo voluto con forza e raggiunto dopo una partita in cui gli avversari hanno avuto fattore campo a favore e la possibilià di giocare per due risultati su tre.

Nella partita che valeva una stagione i sansalvesi sono partiti subito forte, trovando nel giro di un minuto il doppio vantaggio con Di Ghionno e D'Alonzo. L'All Games va sul 3-0, grazie a Di Giovanni, con la complicità di un difensore del Minerva, prima di subire due reti che portano il punteggio sul 3-2. Nel finale il Minerva trova il pareggio ma, a poco dallo scadere, Mileno di tacco riporta i suoi in vantaggio.

Nella ripresa è ancora bomber Mileno ad andare in gol per il 5-3 sansalvese. C'è ancora una rete del Minerva, che cerca di agguantare un pareggio che vorrebbe dire salvezza, ma ci pensa D'Alonzo a scrivere i titoli di coda su questo playout calciando in rete il pallone del 6-4 che per l'All Games San Salvo vuol dire permanenza in serie C1.

Al triplice fischio finale esplode la gioia dei biancazzurri che raggiungono un importante traguardo dopo una stagione travagliata. L'anno prossimo la squadra del presidente Di Ghionno sarà ancora nel massimo campionato regionale che vedrà anche un interessantissimo derby tra i sansalvesi e i neopromossi del Futsal Vasto.