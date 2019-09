A San Salvo ci si potrà cremare, la struttura vicino al cimitero. Magnacca: "Pratica ecologica"

La giunta municipale di San Salvo ha dato il via libera all’attivazione di un tempio crematorio nelle adiacenze del vecchio cimitero. La nuova struttura verrà realizzata in project finacing; sarà moderna e funzionale per una pratica igienica ed ecologica che ridurrà gli spazi cimiteriali riservati al seppellimento.

“Offrire un servizio d’avanguardia – afferma il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca – nel rispetto della libertà di pensiero e di scelta dei cittadini per chi non vuole essere sepolto in maniera tradizionale. Nel prendere questo nuovo impegno per la mia città ho tenuto conto delle crescenti richieste dei cittadini e nella necessità di rispettare la libertà di scelta individuale. Sono convinta che non mancheranno le richieste per un servizio innovativo che vede un crescente interesse verso la cremazione”.

Secondo la volontà dell’individuo o della famiglia la destinazione finale delle ceneri sarà anch’essa libera: cimitero, casa o nella natura.