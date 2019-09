"Ma cosa mangi?": l’esperienza della Ricoclaun all’iniziativa regionale sull’alimentazione

Una giornata quella di oggi che rimarrà nel cuore di molti, soprattutto dei 1500 ragazzi chehanno partecipato all’evento organizzato dall’Aic Abruzzo dal titolo “Ma cosamangi” nel bellissimo borgo di Città Sant’Angelo.

Da tutto l’Abruzzo sono venuti, dopo aver partecipato al concorso che ha visto tantissime scuole di tutte le province, attive nello scrivere poesie, racconti, nel produrre disegnie fare video, tutti sulla celiachia. Oggi, nell’ambito della settimana della Celiachia, l’Aic Abruzzo ha voluto organizzare un grande evento con tantissimi laboratori, attività, con la premiazione dei lavori più belli, valutati da un’attenta giuria, e con un pranzo tutti insieme, 1500 ragazzi e i loro docenti, lungo il corso principale di Città Sant’Angelo.

L’associazione di volontariato Ricoclaun, nella persona del presidente Rosaria Spagnuolo, ha avuto compiti innanzitutto organizzativi, già da settembre scorso, di tutta la manifestazione, soprattutto dei laboratori; anche compiti di docente, spiegando ai ragazzi dell'Alberghiero "De Cecco " di Pescara, qualche settimana fa nel loro ruolo di tutor dell'evento, l'organizzazione generale; e oggi la Ricoclaun è stata attiva, oltre che inuna funzione di staff, insieme ai volontari Aic Abruzzo, anche come protagonista di cinque laboratori: creatività con semi senza glutine e geografia, per realizzare la cartina dell’Europa o dell’Italia; creatività consemi e animali, per realizzare con l’ausilio di semi policromatici divertenti disegni: creatività con i gessi, per realizzare disegni divertendosi coni gessicolorati; la street art, per lasciare una traccia di colore tutti insieme; il murales, dove in tantissimi hanno collaborato nel colorare il disegno del borgo. Sono state tutte attività molto gradite dai bambini e dai loro insegnanti.

I 1500 ragazzi sono stati divisi in 13 maxi gruppi, provenienti da tutto l’Abruzzo, due gruppi anche da Vasto, dalla Scuola “Martella” del Comprensivo n.2 e la Scuola “G. Spataro” del Comprensivo n.1, ogni gruppo ha poi seguito una serie di attività e laboratori, alcuni Ricoclaun e altri Aic.

Per i bambini è stata un’esperienza molto coinvolgente e divertente, per l’Aic Abruzzo è stato un evento importante per sensibilizzare il mondo della scuola sul tema importante della celiachia, per la Ricoclaun è stata l’occasione di coinvolgere attivamente, in modo creativo e ludico bambini in attività di clownterapia laboratoriale.

Un grazie di cuore all'Aic Abruzzo che ha creduto nelle nostre potenzialità, in particolare a Gianluca Giampietro e Rosanna Adriani; un grazie speciale al nostro direttore tecnico Ricoclaun Elia Faini clown Sampei che ha curato con estrema precisione e professionalità la scelta dei materiali e dei luoghi dove fare le attività; un grazie super a Idiana Nanni clown Lulù che oggi ha deciso di festeggiare il suo compleanno con noi in questo bellissimo evento; ancora un grazie ai clown Ricoclaun coinvolti oggi: Steve, Nuvoletta, Gioia, Vito, Ciabi, Sampei, Lulù e Rico. Un super super super grazie a mio marito Antonio Di Iorio clown Rico, anche consigliere direttivo Aic, che ha sopportato la mia attività incessante e impegnativa. Un grande grazie anche a mio figlio Andrea Di Iorio che mi ha aiutata nell'organizzazione dei laboratori dei 13 maxi gruppi presenti, per far si che nei 12 laboratori previsti globalmente, non coincidesse la loro presenza. Insomma un grande staff, tutti per uno, uno per tutti.

Rosaria Spagnuolo - presidente dell'associazione Ricoclaun