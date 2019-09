’Giorgione’ porta la cucina marinara di Vasto su Gambero Rosso Channel

La cucina marinara di Vasto torna in tv con Giorgione. Giorgio Barchiesi, ristoratore, gastronomo e conduttore tv, nei giorni scorsi è stato a Vasto per le riprese del suo programma, Giorgione - Orto e cucina, in onda su Gambero Rosso Channel, canale 412 di Sky. Grazie ad un accordo con la Regione Abruzzo le telecamere di Sky sono state in luoghi rappresentativi della nostra regione e, parlando di cucina di mare, era d'obbligo una tappa a Vasto. A curare gli aspetti logistici della due giorni vastese è stata la Promomax, società di servizi turistici di Massimo Desiati.

Barchiesi ha seguito le gesta della piccola pesca, la nutrita flotta di barche che, lungo tutta la costa effettuano una pesca di qualità vicino a riva. Anche lui è uscito in mare, accompagnato in barca da Paolo Sorgente. Tappa poi sul trabocco di Marco D'Addario sul modo del porto di Vasto. Qui Giorgione si è confrontato ai fornelli con lo chef vastese Italo Ferri, della Trattoria da Ferri, all'opera nella preparazione del brodetto.

C'è stato anche l'intervento di Pino Jubatti, profondo conoscitore della cucina tipica vastese, che ha illustrato la storia del celebre brodetto di pesce. Le riprese della puntata che andrà in onda tra qualche settimana, si sono spostate poi in località Cungarelle, dove c'è un approdo di imbarcazoni di pescatori e dove si trova il Trabocco Cungarelle, ristorante che abbina il fascino della location ad una buona cucina.

In questa occasione è stato lo stesso Giorgione a mettersi alla prova ai fornelli, direttamente tra i sassi che caratterizzano le calette di quel tratto di costa. E, a conclusione della sua tappa a Vasto, e in attesa di vedere la puntata su Gambero Rosso Channel, ha dato un'anteprima sulla sua pagina facebook con due post. In uno c'è la prelibata spaghettata preparata da Italo Ferri per tutto lo staff di produzione, nell'altro un omaggio al nostro territorio con una sua foto "in estasi" e la frase "Oggi cucino in un areale, come dire... Vasto!!!!".