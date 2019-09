Fresagrandinaria, il 21 maggio il pellegrinaggio fino a Nuova Cliternia

Lunedì 21 maggio partiranno i festeggiamenti legati ai Santi Patroni di Fresagrandinaria, la Madonna Grande e San Sebastiano. Alle 4.30 partirà il tradizionale pellegrinaggio a piedi che porterà in serata i fedeli a Nuova Cliternia (Campomarino). I riti in onore dei Santi proseguiranno il 23 e 24 maggio con il programma a cura della parrocchia di San Salvatore.

IL PROGRAMMA DELLE FESTE

21 maggio

Ore 4.30 - Santa Messa a cui seguirà la Benedizione dei Pellegrini in partenza per il Santuario di Nuova Cliternia.

23 maggio

7.30 - Apertura festa e giro banda per le strade del paese

8.00 - Santa Messa nella chiesa della Madonna delle Grazie

10.30 - Memoria del ritorno dei Pellegrini in processione. Incontro con statua Madonna Grande e sfilata con costumi abruzzesi

11.30 - Santa Messa e processione per le strade del paese

16.00 - Tradizionale riffa in piazza Garibaldi

18.30 - Recita dei Vespri

21.00 - Concerto bandistico città di Ailano (Maestro Direttore Nicola Hansalik Samale, p.zza Garibaldi)

24 maggio

8.00 - Santa Messa nella chiesa della Madonna delle Grazie

15.00 - Apertura festa e giro banda per le strade del paese

15.30 - Intrattenimento per bambini "Trucca bimbi, pop corn e animazione" in piazza Püttlingen

18.00 - Santa Messa e processione accompagnata dalla banda "Città di San Salvo". Venerazione alla Sacra reliquia di San Sebastiano

21.00 - Spettacolo musicale con Tequila & Montepulciano Band (p.zza Püttlingen)

24.00 - Chiusura delle feste con spettacolo pirotecnico sul piazzale della chiesa