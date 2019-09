’Onore al merito’, a Casalbordino pubblicato il bando per le borse di studio

È stato pubblicato sul sito del Comune di Casalbordino il bando per la parteciopazione all'assegnazione delle borse di studio agli studenti che avranno ottenuto brillanti risultati all'esame di maturità nell'anno scolastico 2017/2018 [CLICCA QUI]. L'iniziativa, chiamata Onore al merito, è stata ideata lo scorso anno dall'assessore all'istruzione Carla Zinni e vedrà la cerimonia di consegna svolgersi il prossimo 28 ottobre in Municipio. "È importante rendere onore ai ragazzi che si impegnano al massimo nel loro percorso di studi - sottolinea l'assessore Zinni - ottenendo risultati importanti.

Ci eravamo ripromessi di incrementare la cifra da destinare alle borse di studio e siamo passati dai 1250 euro dello scorso anno ai 1750 di quest'anno. Per un Comune piccolo come il nostro rappresenta comunque una cifra significativa e devo ringraziare i miei colleghi amministratori per aver sposato pienamente questa causa. Vista l'imminenza della chiusura dell'anno scolastico faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, in particolare a chi sarà impegnato negli esami, affinchè possano raccogliere grandi soddisfazioni".