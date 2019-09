Il 2 giugno Antonella Ruggiero in concerto a Vasto Marina

Appuntamento da non perdere quello del 2 giugno alle 21.30 a Vasto Marina. In un 'anticipo' della stagione degli spettacoli estivi, alla rotonda di viale Dalmazia ci sarà il concerto di Antonella Ruggiero. Un appuntamento promosso da Consorzio Vivere Vasto Marina e dall'assessorato al turismo del Comune di Vasto con l'organizzazione curata da Muzak.

La cantante genovese torna in città a tre anni dalla sua intensa esibizione a palazzo d'Avalos e non mancherà di regalare al pubblico i brani della sua lunga e fortunata carriera e quelli della discografia più recente.

Sul palco con lei la band che l'accompagna ormai da anni raccogliendo applausi in ogni luogo. Ci saranno il chitarrista abruzzese Maurizio Di Fulvio e il pianista Mark Harris. E poi due musicisti vastesi, Ivano Sabatini al contrabbasso e Davide Marcone alla batteria. Un concerto da non perdere per potersi gustare due ore di musica di qualità con una delle più belle voci della musica italiana.

Nel video le immagini del concerto e l'intervista del 2015.