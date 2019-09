Barisano a Prospero: "L’agenda ce l’ho e i lavori sono già in corso"

"L'agenda ce l'ho". Così Gabriele Barisano risponde alla provocazione di Francesco Prospero, il consigliere comunale della Lega che gli ha regalato un'agenda per ricordargli il lavoro che va fatto per lo sfalcio dell'erba e la cura delle aree verdi prima dell'arrivo dell'estate.

"Conosciamo i problemi della città e abbiamo organizzato il lavoro in vista della stagione estiva", replica l'assessore ai Servizi manutentivi. "Sono in corso gli interventi si sfalcio sia a Vasto Marina che in città e stiamo per provvedere al rifacimento delle strisce pedonali anche sulla riviera. Abbiamo ben presente tutto il lavoro e lo stiamo svolgendo".