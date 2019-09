Rotatoria di Vasto nord, sfalcio dell’erba: ripristinata la visibilità dopo la protesta dei sindaci

Lavori di sfalcio dell'erba alla rotatoria nei pressi del casello di Vasto nord.

Da settimane, gli automobilisti in transito sulla statale 16 segnalavano la scarsa visibilità e la conseguente pericolosità del bivio tra la statale Adriatica e la strada che conduce all'ingresso autostradale e a Casalbordino.

Ieri la protesta dei sindaci del Vastese [LEGGI] proprio in quella zona, sulla vicina strada provinciale 154, per chiedere interventi di messa in sicurezza della disastrata viabilità interna: fondo stradale sconnesso e pericoloso, assenza di illuminazione, vegetazione cresciuta a dismisura che rende le strade ancor più insidiose.

Oggi il taglio dell'erba alta cresciuta all'interno della rotatoria e degli spartitraffico.