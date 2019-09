"Successo di pubblico per le finali regionali di volley under 16 a San Salvo"

"Un successo". Questa è la parola, secondo gli organizzatori, che ha fatto da eco questo fine settimana nella palestra di via Verdi a San Salvo, teatro delle finali regionali di volley under 16 maschile e femminile. Soddisfazione del comitato regionale pallavolo Abruzzo attraverso il commissario gare Lucio Patullo che ha poi premiato le squadre vincitrici e portato il saluto del presidente regionale e di tutto il consiglio.

Anche l’assessore allo Sport del Comune Tonino Marcello, in rappresentanza della città, ha salutato il pubblico accorso e tutti i partecipanti alla competizione, rimarcando che la società organizzatrice ha assolto il suo in maniera impeccabile, rendendo merito a San Salvo che riesce a farsi assegnare e accogliere queste importanti manifestazioni.

Sotto l’aspetto sportivo, i titoli regionali sono andati nel maschile alla Teate Volley Chieti che si è aggiudicata la finale contro la Siero Service Impavida Ortona con un netto 3-0, con i parziali di 25/18 25/10 25/12. I teatini si sono guadagnati anche il pass per partecipare e rappresentare l’Abruzzo alle finali nazionali che si terranno a Torino tra il 29 maggio e il 3 giugno prossimi.

Nella finale femminile, combattuta e appassionante, a spuntarla è la Volley Junior Ortona che ha battuto, non senza difficoltà una coriacea Siconte Arabona Manoppello col punteggio di 3-1 con i seguenti parziali 25/12 23/25 25/20 25/19. La squadra ortonese guidata da Mister D’Arielli invece difenderà i colori abruzzesi sempre tra il 29 maggio e il 3 giugno prossimi a Bologna.

Per quanto si è visto nella palestra di via Verdi entrambe hanno ottime chance di essere protagoniste delle competizioni nazionali. Prossimo appuntamento il 27 maggio alle 15.30 presso lo stadio Davide Bucci di San Salvo per la Festa del Volley regionale S3 che vedrà ancora una volta San Salvo protagonista.