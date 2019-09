Scooter contro auto in via Duca degli Abruzzi a San Salvo, un ferito

Un incidente tra un'auto – una Y 10 – e uno scooter si è verificato intorno alle 16.30 in via Duca degli Abruzzi a San Salvo. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via De Vito in prossimità dei lavori in corso. Da appurare le cause del sinistro.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere il conducento della due ruote rimasto ferito (non sarebbe grave), un 17enne del posto. Per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico ci sono i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani.