Margherita Cerritelli argento nel doppio misto ai Campionati Italiani di 5ª categoria

È tornata a casa con una luccicante medaglia d'argento al collo Margherita Cerritelli dai Campionati italiani di 5ª categoria. A Terni la giovane portacolori del Tennistavolo Vasto ha conquistato il secondo posto nel doppio misto con Nicolò Pierpaoli, del Tennistavolo Senigallia, arrendendosi solo al 5° set in una combattuta finale contro la coppia formata dalla naturalizzata italiana Ecaterina Mardari e Yari Sabbadini, testa di serie N° 1 della gara.

"Una medaglia non del tutto inaspettata - commenta Stefano Comparelli, presidente del Tennistavolo Vasto - perchè conosciamo il valore di Margherita. È sempre difficile vincere, soprattutto considerando che questa atleta solo da poco più di due anni si è avvicinata al tennistavolo. Margherita rappresenta per tutti noi un grande esempio di determinazione e volontà per cui questo successo non ci meraviglia più di tanto e siamo certi che sarà solo la prima di una lunga serie di soddisfazioni per lei".

Comparelli, che è anche presidente della Fitet Abruzzo, commenta polemicamente la gestione del torneo. "La Mardari, straniera naturalizzata quest’anno, per quella che io ritengo una evidente falla nel regolamento, pur avendo accumulato in un solo anno quasi 9.000 punti, è stata fatta gareggiare nel campionato di 5° categoria. Tremila punti di differenza tra lei e la testa di serie n° 2 , che è proprio la nostra Cerritelli, sono assolutamente tanti, troppi".

In campo, però, la differenza non si è fatta sentire in maniera eccessiva perchè Cerritelli e Pierpaoli hanno dato prova di carattere per tutto il torneo e in particolare nella finalissima, in cui hanno ceduto solo al quinto set contro la coppia Trentina. La differenza di valori è non si è fatta sentire più di tanto neanche quando si è disputato il quarto di finale nel doppio femminile in cui la Cerritelli ha giocato con la sua compagna di squadra del Tennistavolo Vasto, Marzia Comparelli. Anche qui la coppia vastese ha cercato di rendere difficile la vita al duo femminile capitanato dalla solita Mardari che ha dovuto faticare non poco per accedere alla semifinale cedendo un set ed aggiudicandosene tre, di cui 2 ai vantaggi.