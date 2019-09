La Magic Chieti fa valere il fattore campo e batte la Vasto Basket. Venerdì gara 4

La Magic Chieti batte 89-62 la BCC Ge.Vi. Vasto Basket in gara 3 e si riporta in vantaggio nella serie di finale playoff del campionato di C silver. I teatini fanno valere ancora una volta il fattore campo andando così sul 2-1 in attesa di gara 4 che si disputerà venerdì sera alle 20.30 al PalaBCC. A Ierbs e compagni non è riuscita la rimonta, così come era successo nella sfida di domenica sera tra le mura amiche e ora dovranno necessariamente vincere la prossima partita per allungare la serie fino a gara 5 (domenica sera a Chieti).

La partita. La squadra di Castorina è partita subito forte puntando sull’arma vincente dei tiri da 3 (tre messi a segno nella prima frazione). Nel primo quarto la Vasto Basket ha cercato di restare in scia, arrivando per due volte al -2 con Pace (20-18) e Oluic (23-21) chiudendo il primo quarto sotto 25-21.

Nel secondo quarto i padroni di casa salgono sul 33-21 e coach Gesmundo è costretto a richiamare in panchina Dipierro, a cui viene fischiato il terzo fallo. La Magic Chieti scappa avanti ancora con i suoi micidiali canestri da tre (42-25), poi Oluic torna a far muovere il tabellone per i vastesi (42-27). La Vasto Basket trova la tripla di capitan Ierbs (45-32) per cercare di restare aggrappata alla partita ma il secondo quarto si chiude con i neroverdi avanti 50-34.

Si torna in campo dopo la pausa lunga ed è ancora Chieti a condurre la partita (56-38). Di Tizio, con una tripla, prova a scuotere i suoi (56-41), poi Pace non riesce a sfruttare i due liberi concessi dall’arbitro. La Vasto Basket è come in trance, non riesce a costruire buone azioni in attacco e subisce i canestri del Chieti che supera i 20 punti di vantaggio (62-41). I biancorossi non vogliono arrendersi e riescono a ricucire fino al 65-51 ma poi Chieti chiude il quarto con altri cinque punti che valgono il 70-51. Nell’ultimo quarto si parte con un monologo neroverde spezzato solo da Pace (79-53) ma ormai la sfida è segnata a favore dei padroni di casa che toccano anche i 30 punti di vantaggio (89-59). Alla sirena finale il tabellone segna 89-62. La Vasto Basket dovrà dimenticare presto questa sconfitta e venerdì sera scendere sul parquet per mantenere l'imbattibilità del PalaBCC che permetterebbe ai biancorossi di tornare a Chieti, domenica sera, per giocarsi la bella.

Magic Chieti- Vasto Basket 89-62

Chieti: D’Amico 0, Alba 0, Di Falco 14, Mennilli 5, Italiano 23, Povilaitis 11, Fuscella 0, Gallo 0, Pelliccione 16, Masciulli 4, Razzi 2, Paulauskas 14. Coach: Castorina

Vasto: Paggi 3, Pace 6, Flocco 0, Dipierro 5, Marino 11, Di Tizio 10, Di Rosso 0, Ierbs 6, Oluic 17, Peluso 5. Coach: Gesmundo