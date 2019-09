Il vescovo ’pop’ Antonio Staglianò a Vasto per incontrare gli studenti

Domani, mercoledì 16 maggio, il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, sarà a Vasto per incontrare gli studenti delle scuole superiori. L'appuntamento, organizzato dal Rotary Club Vasto, sarà ospitato a partire dalle 9.30 nell'auditorium del liceo artistico Pantini-Pudente, e avrà come tema "Credere fermamente nell'essere umano".

Antonio Staglianò, calabrese, 58 anni, da nove Vescovo della diocesi di Noto in provincia di Siracusa, è definito il Vescovo POP per il suo linguaggio moderno, diretto, aperto e coinvolgente. Le sue omelie sono diventate storia ribaltando il modo di parlare ai giovani per diffondere il messaggio di Gesù.

È diventato una web star per le sue omelie con la chitarr in cui cerca "di far riflettere i ragazzi sul senso della vita attraverso le parole delle canzoni da loro già conosciute e ascoltate in radio”. La sua visione della Chiesa è contenuta nel libro "Pop Theology per i giovani. Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano" edito da Rubbettino nel 2018.

“Siamo orgogliosi di ospitare una figura carismatica e moderna come Mons. Staglianò – dichiara Christian Lalla, Presidente del Rotary Club Vasto – la sua visione e il modo non convenzionale di comunicare il messaggio di Gesù apre le porte del cuore alla riflessione sul senso profondo della vita in una società che sembra aver perso i suoi punti di riferimento, dalla scuola, alla famiglia, dalle parrocchie alle istituzioni. Staglianò è un profeta moderno di pace, amore e speranza".

L'ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti i cittadini!