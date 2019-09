Asilo nido San Paolo, una festa della mamma vissuta immersi nella natura

È stata una Festa della mamma all’insegna dello stare insieme nella spensieratezza e nella natura quella vissuta dall’asilo nido San Paolo di Vasto, gestito dalla cooperativa Pianeti diversi. Le educatrici, insieme alle mamme e ai loro piccoli si sono dati appuntamento per trascorrere la mattinata presso la fattoria sociale Il Recinto di Michea, dove si sono cimentati nel laboratorio didattico manipolativo Faccio il pane con la mamma.

Hanno poi visitato gli animali della fattoria, approfittando di una bellissima giornata di sole, e poi i bimbi hanno dedicato alle loro mamme una dolce canzone. "Lo scopo della giornata - spiegano le educatrici - è stato quello di passare una mattinata in piena armonia con la natura, in cui le mamme si sono prese del tempo per stare con i propri cuccioli lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni. Tanti i sorrisi e la serenità respirata tra tutti i partecipanti".

A fine giornata anche i genitori hanno voluto esprimerere il loro pensiero di gratitudine. "Nel giorno della festa della mamma un sincero apprezzamento va alle maestre che animano l'asilo nido San Paolo, perchè lo fanno con cura, dedizione e amore, proprio come fossero una seconda mamma per i nostri bambini".