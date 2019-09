Mario, il barbiere dal cuore d’oro ripulisce la tomba di Spataro

Un nuovo atto di generosità di Mario Fiore.

Il barbiere vastese dal cuore d'oro ha ripulito ieri mattina la tomba di Giuseppe Spataro, il più volte ministro, deputato e senatore di cui nel 2019 ricorrerà il 40° anniversario della morte.

Non è la prima volta. "In concomitanza con le feste - racconta Mario - pulisco la tomba del nostro concittadino illustre. L'ho fatto prima di Natale, poi nel periodo pasquale e ieri sono tornato a farlo in concomitanza con la Festa della mamma, quando molte persone vanno a fare una preghiera e a depositare un fiore sulla tomba delle loro mamme defunte".

Mario Fiore non è nuovo a gesti di altruismo: spesso, infatti, svolge il suo lavoro di barbiere gratuitamente in ospedale per assistere i malati.