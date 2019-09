Fermarono auto contromano con mamma e 3 bambini, premio per 2 agenti della stradale di Vasto

Evitarono il peggio. Senza paura, si lanciarono all'inseguimento e fermarono un'auto che viaggiava da decine di chilometri contromano sull'A14. Alla guida c'era una donna che aveva imboccato l'autostrada e, dopo essersi accorta di aver preso la direzione sbagliata, aveva fatto inversione, mettendosi in viaggio verso nord pur trovandosi sulla carreggiata sud.

Erano stati due poliziotti della sottosezione di polizia stradale di Vasto sud, gli assistenti capi Giovanni Ferrara e Vincenzo Martini, a intervenire per evitare incidenti e tutelare l'incolumità di tutti. Domani, a Penne, nell'ambito degli eventi collegati al Giro d'Italia 2018, verranno insigniti del premio Eroi della sicurezza, istituito dalla società Autostrade per l'Italia e giunto alla settima edizione: "Il giorno 25 febbraio 2017 - si legge in una nota del Compartimento di polizia stradale Abruzzo e Molise dell'Aquila - in A14, nei pressi del Casello di Vasto sud in direzione Bari, nonostante il pericolo, riuscivano ad arrestare la marcia di un veicolo (condotto da una donna con a bordo i suoi tre figli) che da decine di chilometri viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso".

"Il territorio delle regioni Abruzzo e Molise - ricorda la polizia stradale - è interessato dal transito della carovana ciclistica il giorno 13 maggio con la 9° tappa da Pesco Sannita (BN) a Campo Imperatore (AQ) di chilometri 225 e il giorno 15 maggio con la 10° tappa da Penne (PE) a Gualdo Tadino (PG) di chilometri 239, alle quali si aggiunge la giornata di riposo del 14 maggio durante la quale tutta la carovana rosa stazionerà in Abruzzo e i corridori renderanno omaggio alle persone che persero la vita nel resort di Rigopiano a Farindola".