Quattro studenti sansalvesi ai Giochi matematici di Milano

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca si complimenta con i quattro studenti dell’Istituto comprensivo 1 “Salvo D’Acquisto” che ieri mattina hanno partecipato alla finale italiana della venticinquesima edizione dei "Campionati internazionali di giochi matematici" che si è svolta presso l’Università Bocconi a Milano.

Si tratta di Niccolò Di Giacomo (2ª C), Alice Laudadio (1ª D), Nicola Gullello (2ª I) e (Christian Grosso) 1ª L, vincitori della semifinale disputata lo scorso 17 marzo a Lanciano.

“Un abbraccio e un applauso a Niccolò, Alice, Nicola e Christian, alla dirigente Annarosa Costantini e ai loro insegnanti – ha dichiarato il sindaco di San Salvo – per la partecipazione ai giochi matematici e per i risultati conseguiti a dimostrazione della loro attitudine e della capacità della Salvo D’Acquisto di formare studenti preparati e pronti a confrontarsi per affrontare sfide importanti”.