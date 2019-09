Per il Vasto Marina sfuma il ritorno in Promozione: in finale ci va la Virtus Ortona

Il Vasto Marina deve arrendersi al primo atto dei play off di Prima categoria, girone B. Per il ritorno in Promozione c'è da aspettare. La semifinale contro la Virtus Ortona termina con un 1 a 0 subìto negli ultimi minuti di gara che i biancorossi non riescono a recuperare. È Fedele a spezzare la corsa della truppa biancorossa di mister Antonaci: è sua la rete all'84'st che risulterà decisiva.

La finale di domenica prossima vedrà quindi contendersi l'ultimo posto in palio per la Promozione tra Mario Tano e Virtus. I vastesi in Prima troveranno il Palena che ha stravinto il campionato di Seconda e una tra Real Casale e Odorisiana [LEGGI]; non ci sarà, invece, il Roccaspinalveti retrocesso dopo la sconfitta di oggi nel play out [LEGGI].