La Virtus Tufillo conquista la permanenza in Seconda. L’Odorisiana vola in finale play off

Con tre gol rifilati al Villa S. Maria la Virtus Tufillo guadagna la permanenza in Seconda categoria per la seconda stagione consecutiva. Oggi ai tufillesi (militanti nel girone F) andavano bene due risultati sui tre possibili grazie al miglior piazzamento in classifica.

Contro il Villa S. Maria è finita 3 a 1 per i biancazzurri che hanno aperto le marcature con Ferrara e chiuso definitivamente il match con un nuovamente decisivo D'Ugo e Di Deo.

Per la Virtus si raddrizza così una stagione sofferta che più volte sembrava compromessa; lo sprint finale ha permesso ai tufillesi di risalire la china e ottenere il miglior piazzamento per disputare i play out. Il Villa S. Maria, invece, scende in Terza categoria dove raggiunge la già retrocessa Civitellese.

PLAY OFF - Il primo atto dei play off sorride nettamente all'Odorisiana che oggi ha ricevuto l'altra semifinalista, il Di Santo Dionisio. Al fischio finale il risultato è stato di 3 a 1 per i biancoverdi di mister Marrocco: Loris Della Penna (15') e Mirko Di Matteo (30' e 40') portano in finale la squadra di Monteodorisio, Luca Massa ha segnato per gli ospiti.

Domenica prossima a Casalbordino si disputerà l'atto finale: l'Odorisiana sarà ricevuta dal sorprendente Real Casale. Chi vincerà salirà in Prima categoria.