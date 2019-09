I vandali prendono di mira gli uffici comunali di Cupello

Vandali in azione nel municipio di Cupello nella notte tra venerdì e sabato. Ignoti sono riusciti a entrare da un ingresso secondario (pare quello del circolo anziani) scatenandosi all'interno.

Armadi, porte e finestre sono stati pesantemente danneggiati, alcuni estintori sono stati svuotati a terra. Ieri mattina il sindaco Manuele Marcovecchio ha presentato una denuncia sull'accaduto ai carabinieri.

Da una prima ricognizione sembrerebbe che dagli uffici non siano stati portati via oggetti, quindi si esclude il furto.

Chi ha agito lo ha fatto solo per causare danni.