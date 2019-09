I Tapascioni di corsa da San Michele al porto per l’omaggio a Santa Maria di Pennaluce

Questa mattina anche i Tapascioni, gruppo di appassionati della corsa, hanno voluto rendere omaggio a Santa Maria di Pennaluce, di cui oggi si celebra la festa.

Per il gruppo capitanato da Nicola Delli Benedetti ritrovo davanti alla chiesa di San Michele, il patrono della città, e poi di corsa fino al porto di Punta Penna, dove hanno assistito all'imbarco della statua della Madonna sul motopeschereccio Mamma Giovanna per la tradizionale processione in mare [LEGGI].

Un appuntamento che si ripete ormai da qualche anno e che ha coinvolto anche stamattina tanti appassionati della corsa a "passo sostenibile".