A giugno torna l’appuntamento con il Trisport

Tre sport, calcio a 5, basket e pallavolo, e un gioco jolly, che cambia ogni sera. È la formula del Trisport, atteso appuntamento estivo che torna anche quest'anno all'Oratorio Salesiano di Vasto. Centinaia i giovani del Vastese che in questi ultimi anni, in cui il Trisport è stato riproposto, si sono sfidati nelle serate dei primi di giugno. Ormai già da qualche settimana gli organizzatori, insieme a Don Alessio Massimi, stanno lavorando alla preparazione dell'edizione 2018 che promette di essere entusiasmante e avvincente.

Tante le squadre che proveranno ad andare a caccia della vittoria per succedere nell'albo d'oro a Baila como el Surio, trionfatrice dello scorso anno [LEGGI]. Si inizia il 4 giugno e ci sarà tempo fino al 23 maggio, o fino al raggiungimento delle 20 squadre, per iscriversi. Ogni squadra iscritta potrà avere tra i 10 e 13 partecipanti e sarà importante la presenza delle ragazze, da schierare obbligatoriamente in tutte le partite. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona.

Per informazioni e iscrizioni

Luca - 3202854169 | Francesco S. 3465138122 | Francesco D.B. 3471933642 | Riccardo 3405431142

Trisport su facebook CLICCA QUI