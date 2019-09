Automobilista rompe la coppa dell’olio sul rallentatore e manda in tilt il traffico

Ha preso il dosso artificiale a velocità sostenuta spaccando la coppa dell'olio e inondando la carreggiata di lubrificante per 20 metri. È successo durante la notte a San Salvo in via Grasceta. Per consentire le operazioni di pulizia, la corsia in direzione del mare è stata chiusa e le auto vengono deviate su via Pio IX.

L'episodio è avvenuto durante le ore notturne; sul posto, a terra, è rimasta solo la coppa dell'olio dell'auto. Il veicolo è stato molto probabilmente caricato. La polizia municipale – che in mattianta si è occupata della gestione del traffico – è risalita all'automobilista, addebitandogli le spese di pulizia.