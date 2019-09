Rami e siepi che invadono la strada, pugno duro: multe fino a 600 euro. Appello del sindaco

Le prime batoste sono già arrivate: 10 contravvenzioni dopo l'avvio dei controlli. Viene multato chi non taglia rami e siepi che, dal proprio giardino, invadono marciapiedi e strade.

"La sanzione va, in genere, da 50 a 300 euro per i terreni incolti, in base alle norme del regolamento comunale di polizia municipale, ma può arrivare fino a 600 euro", spiega il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro.

Il sindaco, Francesco Menna, si appella ai cittadini in un video pubblicato ieri sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Vasto: "Anche quest'anno - annuncia il primo cittadino - partiranno i controlli, da me sollecitati, sui terreni di privati le cui vegetazioni ricadono su marciapiedi o strade pubbliche. Le sanzioni saranno inviate direttamente ai proprietari, predisposte dagli organi accertatori o, eventualmente, gli stessi privati saranno diffidati dagli uffici comunali: entro un termine prestabilito, dovranno effettuare queste pulizie, altrimenti procederanno gli uffici, addebitando le spese.

Il mio - sottolinea Menna - è un appello affinché queste persone procedano per garantire la massima pulizia della nostra città, che è una città grande, una città che ha un'estensione territoriale importante e che richiede la collaborazione di tutti per il verde pubblico".

"I controlli - racconta Del Moro - sono iniziati già da diversi giorni, in concomitanza con il periodo primaverile, in cui si registra una forte crescita della vegetazione. Sono state comminate già dieci sanzioni. Disporrò un servizio accurato al fine di garantire sicurezza e igiene urbana".