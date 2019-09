Per la Festa della Mamma torna l’Azalea della Ricerca

Torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca, l’iniziativa più significativa per AIRC non solo per la sua dimensione – più di 650.000 piantine distribuite da 20.000 volontari in oltre 3.500 piazze – ma anche per il suo obiettivo: raccogliere in tutt’Italia milioni di euro che garantiranno la continuità dei migliori progetti di ricerca sui tumori .

Anche a Vasto ci saranno tanti volontari che prenderanno parte all’iniziativa, "cercando di raccogliere una cifra significativa in modo da dare come sempre il contributo della nostra comunità".

L’alleanza contro il cancro - che unisce ricercatori, sostenitori e i media che si fanno portavoce del messaggio di AIRC - ha una grande forza e contribuirà ad accelerare l’opera di “sgretolamento” delle prime due lettere della parola “incurabile”, aiutando la ricerca a rendere il cancro sempre più curabile.

Per trovare l'Azalea della Ricerca i volontari Airc saranno in piazza Rossetti domenica 13 maggio.