Domani messa in latino nella chiesa di Santa Filomena

Il rito religioso della messa in latino rivivrà domani, domenica 13 maggio, alle 18, nella chiesa di Santa Filomena, nel cuore della Vasto antica.



L'iniziativa è de L'Accademia de' scugnizze onlus, associazione culturale e laboratorio d'arte filodrammatica, di cui è presidente Mario Di Luca, e il gruppo Cristo Regni.



"Nella chiesa di Santa Filomena, in via Anelli - annuncia l'associazione - sarà celebrata la santa messa secondo la forma straordinaria di celebrazione dell'unico rito romano (detto anche gregoriano o tradizionale), officiata dal reverendo don Leonardo Sacco".