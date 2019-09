Centrodestra, Forza Italia chiede unità ma lancia la frecciata: "Noi non siamo trasformisti"

La costituzione del gruppo della Lega, cui hanno aderito tre consiglieri comunali - Francesco Prospero, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro - ha modificato i rapporti di forza nel centrodestra di Vasto che, dopo le elezioni comunali del 2016, era alla faticosa ricerca di un equilibrio interno alla coalizione.

Ora, col Carroccio che ha cominciato a distinguersi, dentro il Consiglio comunale e anche fuori, dal resto dell'alleanza, pur ribadendo di volere l'unità, la convivenza tra le varie anime della coalizione è ancora da costruire.

Forza Italia torna a chiedere un tavolo di coordinamento del centrodestra di Vasto.

"Non ho ancora ottenuto risposte. Siamo ai primordi", dice il coordinatore forzista, Massimiliano Zocaro, in questa intervista video in cui affronta il nodo dei rapporti con la Lega e con le altre forze politiche della coalizione, rivendica coerenza e anticipa che a breve FI annuncerà il suo candidato per le elezioni regionali.