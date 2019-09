"Mamme in giardino", festa alla scuola dell’infanzia Smerilli

La mamma veste un numero infinito di ruoli per il proprio figlio: custode, amica, educatrice! Le maestre e i bambini della Scuola dell'Infanzia "Smerilli" hanno organizzato la gioiosa e divertente festa "Mamme in Giardino" realizzata questa mattina nel giardino del plesso per celebrare il fondamentale valore della mamma.

Dopo aver dedicato loro poesie e canzoni, i bambini hanno ascoltato con attenzione e curiosità le storie animate da due mamme volontarie (all'interno del progetto Nati Per Leggere) e poi... tutti in giardino in questa bellissima mattinata di sole per fare un mega pic nic con frutta, pane e olio e per divertirsi a fare giochi e percorsi insieme alle loro mamme.

Alla festa ha partecipato anche il Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica di Vasto, la dottoressa Concetta Delle Donne, a cui i bambini hanno fatto gli auguri e hanno donato un affettuoso omaggio essendo oltre che Dirigente anche mamma.

Scuola S.Smerilli Vasto