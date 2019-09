Tornano i truffatori dei bidoni della differenziata

Si qualificano come addetti al controllo della raccolta differenziata. Ma non sono addetti comunali, né della società che gestisce il servizio. Due tentativi di truffa sono stati compiuti oggi, nel giro di poche ore a Vasto Marina.

Due persone, un uomo e una donna, hanno preso di mira altrettanti pensionati, qualificandosi come incaricati alla sostituzione dei bidoni della raccolta differenziata, che sulla riviera è stata avviata quasi due anni fa, il 20 giugno 2016. E' un pretesto per farsi consegnare soldi dalle vittime che, stavolta, non ci sono cascate.

Analoghi raggiri erano stati compiuti a novembre dello scorso anno a San Salvo [LEGGI].