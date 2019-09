La poetessa vastese per scelta: nuovi successi letterari per Filomena Di Sarno

Si allunga la scia di successi letterari di Filomena Di Sarno. La cinquantaduenne poetessa "vastese per scelta", come aveva raccontato lo scorso anno a Zonalocale [LEGGI], si è classificata terza nei giorni scorsi al Premio Ginestra di Massa di Somma.

Un concorso che le porta fortuna, visto che si è aggiudicata per tre volte cosecutive il primo posto, con i componimenti poetici intitolati La nascita di Napoli, Si fosse nu pittore e Dint' a cajola, "quest'ultima ispiratami dal mio pappagallino in gabbia, difatti il titolo in italiano è Dentro la gabbietta, è una metafora della libertà".

La terza piazza di quest'anno le è stata assegnata dalla giuria per la poesia in vernacolo partenopeo Cercame: "E' dedicata ai miei due figli, Antonella e Franco, ha un significato profondo per me, parla di un futuro in cui non ci sarò più, li esorta a pensarmi e a non dimenticare l'amore che gli ho donato, l'amore di una mamma".

La poesia - Cercame

Cercame figlio mio,

cercame ancora...

Dint' a 'n' abbraccio,

dint' a nu saluto...

'E llacreme pe' mme

falle asci' fora,

pecche' si ll'annascunne

è nu peccato!

Cercame dint' 'e note

'e 'na canzone,

dint' 'o silenzio,

dint' a 'na poesia...

Cercame quanno pruove

'n' emozione,

cercame si te piglia

'a nustalgia!

'O juorno ca te lasso

pe' mme è pena,

pure si nun me vire

io stongo lla'...

Pienzeme sempe

e nun te scurda' 'o bbene,

nisciuno 'o ssaje...

T'ha amato cchiù 'e mamma'!