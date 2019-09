Da ’Un buco nel tetto’ nuove sedie per Oncologia. Presto in città un’altalena per disabili

Questa mattina i rappresentanti dell'associazione Un buco nel tetto onlus hanno consegnato al Reparto di Oncologia del San Pio di Vasto nuove sedie e poltroncine "per gli studi medici dove i pazienti ricevono premurose cure da parte dello staff del reparto". L'acquisto è stato possibile grazie al ricavato del 5x1000 e delle tante offerte ricevute dall'associazione.

Il prossimo impegno dell'associazione è quello di acquistare "un'altalena per disabili che sarà installata presso la Villa comunale di Vasto e un gioco per disabili da installare presso l'Oratorio salesiano di Vasto. Inoltre continueremo a sostenere altre opere di solidarietà. Ringraziamo tutti coloro che credono nell'associazione ed invitiamo, chi vuole, a donare il 5x1000 al codice fiscale 92029870695 per aiutarci ad aiutare. Basta poco per donare tanto".