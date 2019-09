Domenica festa a Punta Penna con la tradizionale processione in mare

Nel fine settimana sarà celebrata la festa di Santa Maria di Pennaluce. Domenica scorsa la statua della Madonna è stata portata in processione nelle chiesa di San Paolo apostolo. Da qui, sabato pomeriggio alle 15.30, sarà riportatata a piedi nella sua chiesetta ai piedi del faro a Punta Penna dove, alle 19, ci sarà la celebrazione della messa.

Domenica 13 maggio, alle 8.30, la statua sarà accompagnata in processione fino al porto dove, alle 9, verrà imbarcata su uno dei motopescherecci della flotta vastese. Tante imbarcazioni parteciperanno al corteo in mare, accompagnato dalle note della Banda San Martino, che rientrerà in porto alle 10.30. Alle 11 sarà celebrata la santa messa e alle 12 l'apertura della pesca di beneficenza.

Nel pomeriggio i festeggiamenti continueranno con la messa alle 18, lo spettacolo musicale dell'orchestra Dino Bucciante, alle 20, e i fuochi pirotecnici.