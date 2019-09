Docente non può tornare in Venezuela: "Vogliono imprigionarmi perché mi oppongo a Maduro"

Ad agosto del 2017, è tornato in Abruzzo, la sua terra d'origine, per trascorrere le vacanze. Non è più riuscito a ripartire per il Venezuela.

Il professor Edgardo Ricciuti, docente di dottrina dello Stato all'Università di Caracas, è ricercato dalla polizia politica venezuelana perché è un oppositore del governo di Maduro.

In questa intervista, racconta la sua vicenda e la difficile situazione politica e sociale che quel Paese sta vivendo da tempo e su cui solo di recente si sono accesi i primi riflettori della stampa internazionale.