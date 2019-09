A Vasto il convegno "Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi?"

È stato un prezioso momento di informazione e riflessione il convegno organizzato dal Movimento per la vita di Vasto il 5 maggio 2018 presso la Sala Conferenze della Scuola "Madonna dell'asilo" a Vasto e intitolato 'Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi?'. Accompagnati dai docenti, sono intervenuti numerosi studenti delle scuole superiori di Vasto, molti dei quali hanno partecipato al concorso che porta lo stesso titolo del convegno e i cui vincitori riceveranno importanti premi tra i quali un viaggio a Strasburgo con visita al Parlamento Europeo e il viaggio premio 'V. Quarenghi', una settimana di studio e formazione su tematiche di bioetica a Maratea (Pt) tra il 30 luglio e il 6 agosto 2018.

Tra gli ospiti presenti, l'assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Bosco e l'incaricato alla Pastorale della salute della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, don L. De Rosa. Gli illustri relatori hanno affrontato tematiche molto attuali: il prof. Giuseppe Noia, direttore dell'Hospice perinatale " Santa Madre Teresa di Calcutta" - Policlinico Gemelli di Roma, ha parlato delle basi scientifiche dei diritti dell'embrione, sottolineando, attraverso alcune evidenze scientifiche, le capacità di interazione e di relazione dell'embrione con la madre e definendolo "uno di noi".

Il prof. Gennaro Cera, Dir. Medico Casa Sollievo della sofferenza San Giovanni Rotondo, Dott. di ricerca in Bioetica, ha trattato questioni bioetiche di fine vita e nuove leggi sulle DAT. Il Dott. Cera si è soffermato sul valore dei trattamenti di sostegno alla vita quali la nutrizione e l'idratazione. Molto emozionanti sono state, inoltre, le testimonianze di due famiglie appartenenti alla Fondazione Il cuore in una goccia onlus, di cui il prof. Noia è presidente fondatore. I relatori si sono complimentati con i ragazzi presenti per l'attenzione e la partecipazione attiva al convegno e li hanno invitati a formarsi una coscienza critica riguardo ai temi trattati per diventare professionisti consapevoli e donne e uomini di speranza.