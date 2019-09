La Madogas San Gabriele conquista la finale regionale under 18

La Madogas San Gabriele ha battuto anche nella sfida di ritorno la Vigili Volley L'Aquila conquistando così l'accesso alla finale regionale under 18 che si disputerà il prossimo 20 aprile. Così come accaduto nella sfida d'andata, Miscione e compagne si sono imposte sulle aquilane con un netto 3-0 (25-13/25-16/25-17) in una partita mai in discussione, eccezion fatta per l'inizio del terzo set in cui un eccessivo rilassamento ha richiesto un surplus di sforzi alle vastesi.

Ora, tra la San Gabriele e le finali nazionali under 18 di Bormio, c'è solo una partita, la finalissima regionale che vedrà la squadra di Peppe Del Fra opposta alla vincente tra Roseto e Lanciano. Un anno fa le vastesi furono sconfitte al tie break in una partita che viene ricordata ancora con tanta amarezza. Miscione e compagne avranno l'occasione di rifarsi e, conquistando il titolo regionale, acquisire la possibilità di andare a confrontarsi con le migliori formazioni giovanili d'Italia. "Le ragazze sono pronte e determinate ad affrontare questi 12 giorni - commenta coach Del Fra - che ci separano dalla finale in cui cercheremo di andare a conquistare il nostro grande obiettivo stagionale".