Insalata, fragole ed erbe aromatiche: l’orto verticale dei bambini della materna di Gissi

Insalata riccia, romana e mista, fagioli rampicanti, melanzane, prezzemolo e fragole (e tanto altro): non è il menù di un ristorante vegetariano, ma l'elenco di ciò che viene coltivato nell'orto verticale della scuola materna comunale di Gissi "Caduti di Guerra".

In occasione delle recenti belle giornate primaverili, i piccoli alunni aiutati dalle maestre hanno messo a dimora le piantine in veri e propri orti verticali fatti a mano: bancali impermeabilizzati e rimessi a nuovo e appesi alle pareti del cortile della scuola.

"L'obiettivo dell'iniziativa – spiegano dalla scuola – è quello di imparare, imparare facendo, sviluppare la manualità con gli elementi ambientali e naturali in modo da far accrescere nei bambini il concetto di prendersi cura di, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di diversità, lavorare in gruppo".