Calorosa accoglienza per Gesuino Nemus a San Salvo

Venerdì 4 maggio, presso la Caffetteria Parimà, il Premio San Salvo ha avuto il piacere di ospitare Gesuino Nemus, vincitore del Premio Campiello opera prima 2016 con la Teologia del Cinghiale (per la casa editrice Elliott) e terzo al Premio letterario R. Artese nello stesso anno. È stato un gradito ritorno e l'accoglienza è stata calorosa.

Alla presenza dell'assessore Maria Travaglini, del presidente del Premio Giovanni Artese e del presidente dei Lions Christian Valentino, lo scrittore ha intrattenuto il pubblicità con brani tratti dai suoi tre libri e divertenti siparietti sulla sua vita privata e le sue esperienze.

Accompagnato da Silvia Daniele che ha fatto da moderatrice, l'incontro spesso ha deviato dai binari della solita intervista e si è creata un'atmosfera piacevole e rilassata.

La visita di Nemus assume un rilievo maggiore alla luce del fatto che è l'unica uscita in programma per lo scrittore fino ad agosto, perché impegnato nella stesura finale del suo quarto romanzo, a riprova del forte legame di sincera amicizia che si é instaurato con i rappresentati del Premio che, a sua volta, si conferma per l'elevata qualità delle opere che scelgono di parteciparvi.