All’Incoronata acqua razionata da giorni, la Sasi: "Perdita, lavoriamo per individuarla"

Acqua razionata da giorni all'Incoronata, la periferia nord di Vasto.

I residenti lamentano numerose interruzioni dell'erogazione idrica senza un adeguato preavviso.

"Il livello dell'acqua nel serbatoio della zona è basso, probabilmente a causa di una perdita", spiega a Zonalocale Paola Tosti, consigliera d'amministrazione della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

"Con l'ausilio del cercaperdite, i tecnici sono stati al lavoro anche oggi per individuare il punto in cui è avvenuto il guasto e procedere alla riparazione.

Inoltre, nella rete idrica cittadina è in corso in questi giorni l'installazione di elettrovalvole con cui, attraverso un sistema centralizzato, si potranno regolare automaticamente aperture e chiusure senza la necessità di procedere manualmente, come è avvenuto fino ad ora".