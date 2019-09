A San Salvo le finali Under 16 di Pallavolo e la Festa regionale del volley

Il maggio sansalvese si tinge di volley con due importanti avvenimenti sportivi. Sarà la AS Pallavolo San Salvo a occuparsi dell’organizzazione su mandato del comitato regionale Fipav Abruzzo.

Si parte alle ore 16.30 del 13 maggio 2018 nella palestra di via Verdi con la finale femminile per l’assegnazione del titolo regionale Under 16. A seguire, alle 18.30, la finale maschile per l’assegnazione del titolo regionale Under 16.

La stessa federazione ha affidato l’organizzazione della Festa regionale del Volley “S3”, evento che si svolgerà il 27 maggio alle ore 15.30 sullo splendido manto dello stadio "Davide Bucci", dove tantissime società provenienti da tutto l’Abruzzo si incontreranno con la partecipazione di 700 bambini dai 5 ai 10 anni su 40 mini campi da gioco.

"Bambini che saranno accompagnati dai genitori per una manifestazione che coinvolgerà centinaia persone che si riverseranno nella nostra città – spiegano gli organizzatori – Due date da segnare sul calendario, ne siamo sicuri ci sarà tanto divertimento, puro agonismo e un gran movimento di sano sport targato As Pallavolo San Salvo".