A Cupello è entrato in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta, per tutte le utenze che hanno ricevuto il nuovo kit di contenitori e il materiale informativo. Proseguono, quindi, le consegne a domicilio per raggiungere tutte le utenze del territorio comunale, come su via Istonia, via del Cimitero e contrade. Chi non è stato ancora raggiunto dai facilitatori territoriali per la consegna del nuovo kit, proseguirà provvisoriamente con il vecchio calendario.

Tutti gli utenti devono conferire i propri rifiuti dinanzi alla propria porta di casa, seguendo puntualmente le indicazioni del nuovo calendario, il quale impone di esporre i contenitori alla sera del giorno indicato, anziché al mattino. Ad esempio, per la giornata di mercoledì 9 maggio, viene indicato in calendario l’umido-organico e, pertanto, va esposto il contenitore marrone dopo le ore 20:00 proprio del giorno 9 maggio. Il gestore SAPI srl sta garantendo la raccolta, anche in questo periodo di vigenza di calendario vecchio, per alcuni, e nuovo calendario, per altri.

Particolare attenzione deve essere posta dai cittadini sulla corretta differenziazione dei materiali, evitando di conferire all’interno del rifiuto “residuo” anche materiali riciclabili quali umido, carta, plastica, lattine, vetro. Difatti, si rilevano ancora casi di errata differenziazione dei rifiuti: è, questo, l’unico caso in cui gli operatori non ritirano il materiale apponendo un avviso adesivo di colore rosso. In questo caso i contenitori devono essere ritirati in casa e differenziati correttamente. L’amministrazione e il gestore invitano i cittadini a seguire il calendario e la guida per una corretta raccolta differenziata, evitando, così, di recarsi presso gli uffici comunali.

Oltre al sito del Comune di Cupello, il numero verde 800912779 e l’indirizzoecosportello@sapiecologia.it sono i canali a disposizione degli utenti per informazioni e segnalazioni.