Vitale Torino nominato coordinatore della Lega di San Salvo

A San Salvo si sono riuniti i militanti e i simpatizzanti della Lega Salvini Abruzzo per la formazione del coordinamento cittadino; erano presenti il vice coordinatore regionale Federico Di Palma e il coordinatore provinciale Nicola Campitelli. Dopo una disamina della situazione amministrativa, delle precarietà che riguardano la regione e la situazione politica nazionale, si è provveduto alla creazione del coordinamento cittadino.

L'organigramma del coordinamento è composto da: Vitale Torino (coordinatore cittadino e responsabile della comunicazione), Amedeo Di Battista (vice coordinatore e tesoriere), Nicola De Santis (vice coordinatore e responsabile entroterra, Furci), Nadia Morrone (membro esecutivo responsabile segreteria), Sara Del Casale (membro esecutivo addetta alla segreteria), Luigi Frangione (membro esecutivo responsabile organizzazione manifestazioni), Antonio Napolitano (membro esecutivo responsabile entroterra, Dogliola).

"Ogni membro – fa sapere il coordinamento – avrà il compito di relazionarsi con i cittadini allo scopo di individuare le diverse problematiche e le criticità più evidenti per ricostruire così, un rapporto di fiducia su cui fondare una visione innovativa di politica più vicina al territorio. L'azione di coordinamento, quindi, prevedrà la formazione di gruppi di lavoro con il coinvolgimento di cittadini e professionisti esperti per poi proseguire con una fase di elaborazione e di proposta. La Lega Salvini Abruzzo San Salvo è aperta a tutti coloro pronti a dare un contributo alla politica per lo sviluppo del territorio di San Salvo e del suo entroterra. Il responsabile cittadino della Lega Salvini Abruzzo San Salvo Vitale Torino ringrazia: il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, il vice coordinatore regionale Federico Di Palma, il coordinatore provinciale Nicola Campitello, i militanti e i collaboratori per la fiducia e il sostegno in lui riposti e già da domani lavorerà per far crescere la Lega a San Salvo".