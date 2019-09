Kick boxing, la vastese Lisa Fiore in Nazionale ai Mondiali

Lisa Fiore ai mondiali di kick boxing. La sedicenne atleta vastese tornerà a vestire la divisa della Nazionale dopo la medaglia d'oro agli europei dello scorso anno. A giugno, a Rimini, gareggerà nella Coppa del Mondo di kick light e a settembre, a Jesolo, affronterà il Mondiale Wako. Anche nella gara decisiva per le qualificazioni agli appuntamenti iridati pioggia di medaglie per la scuola di arti marziali, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, del maestro Carmine De Palma.



La gara decisiva - "Venerdì 4 maggio, a Rimini, la Scuola di Kung Fu del maestro De Palma ha partecipato ai Campionati italiani assoluti 2018 della F.I.KB.M.S. (FEDERAZIONE ITALIANA KICK BOXING, MUAY THAI, SAVATE ) nella specialità kick light, rappresentando con 4 atleti, l'Abruzzo e il Molise, competizione finale che ha portato i vincitori ad entrare, di diritto, a far parte della Squadra Azzurra Nazionale, che sarà impegnata nel Campionato del Mondo Wako dal 15 al 23 settembre a Jesolo.

Lisa Fiore ha conquistato la medaglia d'oro: è campionessa assoluta italiana Juniores 2018, quindi atleta azzurra a tutti gli effetti. Medaglia d'argento per Marco Palmer, vice campione italiano assoluto Seniores 2018. Nella categoria Cadetti, medaglia di bronzo per Ilaria Fiorilli e quarto post0 per Mattia Spalletta.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e professionalità”, commenta De Palma. “Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere… e per gli altri è stato il primo anno, in un’altra specialità diversa dal Sanda, che sicuramente ripeteremo l’anno prossimo e con molti più primi posti.

Marco Palmer - racconta il maestro - dopo aver disputato il primo incontro perfetto in tutto e aver vinto per netta superiorità, si è dovuto arrendere al secondo incontro e al secondo round, nonostante fosse un match aperto che stava gestendo al meglio, concentrato e determinato, per un colpo ricevuto sul naso che gli ha procurato sanguinamento e che purtroppo il medico ha interrotto, con tanta amarezza e dispiacere.

Ilaria Fiorilli, che era partita benissimo nel primo incontro e ha attaccato l’avversaria con caparbietà e senza paura, purtroppo si è fermata al secondo incontro, perso per pochi punti, mettendo in difficoltà l’avversaria e con tanto dispiacere di aver perso un’ottima occasione, anche se per lei era questa la sua prima esperienza nella Kick Light.

Per Mattia Spalletta, che gareggiava nella categoria +69 kg e aveva iniziato la gara al meglio, il terzo incontro è partito molto acceso, con scambi di tecniche e con un equilibrio fra gli atleti, ma poi alla fine ha perso per pochi punti.

La conferma e la ciliegina sulla torta - racconta De Palma - arriva da Lisa Fiore, campionessa europea in carica, che vince il primo incontro con una netta superiorità tecnica, con la solita carica, grinta e determinazione che l’hanno contraddistinta anche nell’Europeo del 2017. Nel secondo incontro la storia non cambia e tutto va per verso giusto, aggiudicandosi il primo posto in una categoria superiore alla sua: infatti ha combattuto negli Juniores anche se ancora cadetta".