Giuseppe Checchia vince a Pescara il torneo di IV categoria della New Tennis

Ancora un successo per Giuseppe Checchia in un torneo di tennis di IV categoria. Ieri, il portacolori della Promo Tennis Vasto, ha conquistato la vittoria nella competizione organizzata dalla Asd New Tennis di Pescara con 63 tennisti iscritti. Checchia, dopo aver conquistato il successo nel match di serie D1 con la squadra della Promo Tennis, nel pomeriggio ha battuto in finale Samuel Robusto con il punteggio di 6-2/6-4. In semifinale si era imposto su Nicola Ranalli.

Quella di ieri è la quarta vittoria personale in tornei di IV categoria. In precedenza Checchia si era imposto nel Torneo Rodeo e nelle competizioni organizzate da Ct Chieti e Ct Pescara, guadagnandosi la possibilità di partecipare ai Campionati Italiani di IV categoria che si svolgeranno a Roma in contemporanea con gli Internazionali Bnl d'Italia. Visto il suo buon momento di forma c'è da star certi che, anche nella capitale, darà il massimo per togliersi qualche altra bella soddisfazione.