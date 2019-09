Vasto vince la sfida decisiva con Silvi e vola in finale playoff

Vasto vince la battaglia con Silvi e conquista la finale playoff. I biancorossi vincono la battaglia sul parquet amico del PalaBcc, conquistando gara 3 del torneo tra le migliori della stagione. I ragazzi di coach Gesmundo si impongono per 56-51.

Partita decisiva dopo l'1-1 maturato dai primi due match. Padroni di casa determinati a tornare alla vittoria dopo essersi aggiudicati il primo confronto e aver rimediato unaa sconfitta in gara 2, che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Del resto, si sapeva che l'incontro sul parquet teramano sarebbe stato tutt'altro che facile, vista l'imbattibilità che la squadra di coach D'Alberto conserva da metà dicembre.

Nel primo quarto, partita in salita per la Vasto Basket, che conclude i primi 10 minuti in svantaggio di 6 punti: 10-16.

La reazione non si fa attendere. Nel secondo quarto, i padroni di casa centrano l'operazione sorpasso e allungano di 10 punti sugli avversari, che ora devono rincorrere.

Va ancora meglio nella terza frazione di gioco, che si chiude con un vantaggio di 15 punti per i biancorossi. Sul 47-32, Ierbs e compagni possono affrontare gli ultimi 10 minuti con la giusta condizione psicologica.

Ultima frazione emozionante. Gli ospiti accorciano le distanze, ma i vastesi chiudono in match conservando 5 punti di vantaggio. E' festa grande per il pubblico biancorosso. Il sogno continua. La sfida che vale una stagione sarà col Magic Basket Chieti.

I tabellini - Vasto Basket: Dipierro 8, Marino 0, Pace 11, Di Tizio 9, Oluic 18, Paggi 2, Ierbs 8, Flocco 0, Di Rosso 0, Cicchini 0, D’Annunzio 0. Coach: Gesmundo

Silvi: Di Giandomenico 10, Di Giorgio 9, Pappacena 4, Assogna 9, Adonide Ang. 11, Adonide Ant .0 , Di Giorgio 9, Bragante 0, Antonini 6, Di Febo 2, Sulpizii 0. Coach: Del Vecchio