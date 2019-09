Una storia che emoziona e fa riflettere: applausi per i piccoli attori di "1,2,3 Alice!"

Il lieto fine mette d'accordo sempre tutti, soprattutto quando porta con sè un forte messaggio di fratellanza e amicizia. Sul palco della multisala del Corso i giovanissimi allievi di Maria Chiara Centorami danno vita e voce ai personaggi usciti dalla penna di Lewis Carroll in uno spettacolo "interpretato dai piccoli ma rivolto ai grandi". Con "1,2,3 Alice!" si è concluso il corso "Giochiamo a fare teatro?", che l'attrice vastese ha tenuto negli scorsi mesi per trasmettere ai venti allievi, dai 6 agli 11 anni, la sua grande passione per la nobile arte.

E così, dai due racconti dello scrittore britannico, Maria Chiara Centorami ha riscritto un copione in cui le vicende di Alice portano a far pace alle due sorelle regine, la bianca e la rossa, trasmettendo il desiderio di vivere felici. Ed è proprio la ricerca della felicità, il guardare sempre al lato positivo delle cose della vita che gli attori in erba trasmettono nell'intenso monologo che conclude lo spettacolo e che ha colpito tanto i bambini quando gli adulti.

A fine serata, tra i tanti applausi, Maria Chiara Centorami ha espresso la sua gratitudine a chi l'ha accompagnata in questo intenso percorso in cui ha "giocato a fare teatro" assieme ai suoi allievi: Serena Cirone, Yari Perrotti della palestra Pegaso, Camilla Testa, Liliana Cicchini, Francesco Rivieccio e tutti i collaboratori dell'evento. I giovani interpreti di "1,2,3 Alice!", per nulla emozionati nel trovarsi sul palco con un pubblico così numeroso davanti, hanno dato prova di bravura e trasmesso tante emozioni con grande spontaneità e un pizzico d'ironia dando già l'appuntamento al prossimo spettacolo.

1,2,3 Alice!

Riscrittura, scene e regia - Maria Chiara Centorami

Aiuto regia - Serena Cirone

II aiuto - Camilla Testa

Vocal coach - Liliana Cicchini

Assistente tecnico - Francesco Rivieccio

Costumi - Polvere di Stelle

Service - S.L.E.