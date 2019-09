Centro studi Daidalos e Club alcologici uniti contro le dipendenze

Il Centro studi Daidalos Psiche e Cultura nasce dall'incontro e confronto di Christian Valentino (psicologo e psicoterapeuta analitico)) e Roberta Ruggieri (psicologo e psicoterapeuta cognitivo e comportamentale) e dall'esigenza di abbattere lo stereotipo comune dello psicologo come puro strizzacervelli da cui vanno solo le persone con problemi. Si sente il bisogno di uscire dalla stanza di analisi per incontrare le persone nei più svariati contesti sociali, bisogna lavorare nelle strade per poi fare ritorno in quegli spazi psichici che diano sicurezza e benessere.

Il Centro studi offre diversi servizi passando dall'età evolutiva all'età adulta, dalla terapia per il singolo psicodramma analitico, dalle formazioni cucite sui vari bisogni, alle supervisioni in contesti sociali e manageriali/aziendali. E' possibile chiedere consulenze di sessuologia, criminologia, Emdr, psicologia scolastica e tutoraggio per Dsa. Nel corso del tempo, verranno presentati anche laboratori espessivi/conoscitivi e seminari su vari temi di natura psico-culturale.

Daidalos collabora anche con i Club alcologici Anima di Vasto e Margherita di San Salvo, con cui svolge incontri tematici sui problemi alcolcorrelati, gioco d'azzardo e ludopatia.

Il Centro studi Daidalos è a San Salvo, in strada Fontana 52 (csdaidalos@gmail.com).