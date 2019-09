San Salvo, inizieranno domani i lavori in via Duca degli Abruzzi

Con la sottoscrizione della consegna dei lavori alla M.A. Marinelli Group di San Salvo ha inizio l’intervento di sistemazione di un tratto di via Duca degli Abruzzi tra via De Vito e via Venezia [LEGGI].

Un impegno del sindaco Tiziana Magnacca per procedere alla razionalizzazione del traffico in una delle arterie fondamentali per la circolazione veicolare in città.

“Verranno spostati e arretrati sul lato opposto i parcheggi – dice l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – in una zona della città dove non ci poteva permettere di perdere posti auto. Ma la prima ragione di questi lavori è stata quella di snellire il traffico eliminando gli ostacoli rappresentati dagli attuali parcheggi”.

L’assessore alla Manutenzione evidenzia che è stata scartata l’ipotesi di adozione del senso unico in quanto “non c’erano soluzioni alternative al traffico che insiste su questa strada”.

Il cantiere, tempo permettendo, verrà aperto domani mattina. Intanto è già operativo il divieto di parcheggio nel tratto di strada interessato ai lavori.