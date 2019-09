Al Pantini-Pudente un premio letterario nel ricordo della professoressa Giuseppina Stoico

Questa mattina, nell'auditorium del liceo artistico, si è tenuta la premiazione del primo Premio Letterario "Professoressa Giuseppina Stoico", intitolato alla docente prematuramente scomparsa un anno fa. "Il concorso - racconta Lucrezia D'Annunzio, studentessa del Pantini-Pudente - è stato realizzato per volontà del marito, Emanuele Tetta, promotore del progetto. Noi ragazzi siamo stati invitati a produrre un tema dedicato al ricordo, prendendo come spunto alcune riflessioni sulla pagina Facebook della professoressa. I partecipanti frequentano il Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale (i licei dove insegnava la prof).

La giuria era presieduta dalla dirigente scolastica Concetta Delle Donne. I tre vincitori sono stati: Laura Di Pietro per il liceo linguistico, Antonio Suero per il liceo delle scienze umane e Arta Koshena per il LES, i quali si sono aggiudicati un premio di 300€ per ciascuno, sovvenzionati dal promotore del concorso".

Questa mattina, alla premiazione, erano presenti il marito della professoressa Stoico, Emanuele Tetta, e i suoi familiari, la dirigente scolastica del Pantini-Pudente, Maria Luisa Di Mucci, la dirigente scolastica Concetta Delle Donne, presidente di giuria, la dirigente scolastica del Mattioli, Maria Grazia Angelini, l'assessore Anna Bosco e tanti docenti e studenti che hanno condiviso tante significative esperienze con la docente di lettere che troppo presto ha lasciato la vita terrena.